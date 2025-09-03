Звездният отбор на свободните агенти

Трансферният прозорец в големите първенства завърши, но в България не. Всъщност това няма никакво значение за свободните агенти. А на пазара има истинска звездна селекция, която спокойно може да влезе в полезрението на българските грандове.

Вратарят в отбора е Лукас Фабиански. Полякът беше освободен от Уест Хем след седем сезона. Преди това пазеше за Арсенал. Макар и на 40 години формата му не изглежда катастрофална, но никой не иска да го привлече.

Доста по-странно е положението на друг играч от Арсенал. Само на 26 години и с още един сезон в договора си японецът Такехиро Томиясу беше освободен. Все още защитникът се възстановява от контузия на коляното, но е твърде млад, за да бъде отписван. Без отбори в отбраната са Крейг Даусън и Курт Зума

Ако всички досегашни не са суперзвезди, то какво да кажем за халфовата линия на безработните. Кристиян Ериксен, Алекс Окслейд-Чембърлейн и Деле Али са на трудовата борса. Датският национал, който беше освободен от Манчестър Юнайтед, отхвърли предложение на уелския Рексъм, който играе в долните английски лиги. Окслейд-Чембърлейн и Али останаха без договори след престои в Бешикташ и Комо. Първият има 35 мача за националния отбор на Англия, а втория – 29.

На 37 години Вилиян блестя в Челси, Фулъм и Бразилия. Сега кариерата му е в края си. Все още не му се връща в родината, където лесно ще си намери отбор.

Дясното крило в отбора на безработните е за носител на Шампионската лига. Мароканецът Хаким Зиех вдигна най-важния трофей в клубния футбол като играч на Челси. Договорът му с катарския Ал-Духаил беше прекратен.

Атаката на „тима“ се води от Патрик Бамфорд. Съотборникът на Илия Груев се съгласи да прекрати сам контракта си, защото няма да се разчита на него. Два пъти Бамфорд участва в сезони, когато Лийдс се класира за Висшата лига.