Испания дойде с готвач и собствена охрана в София

Националният отбор на Испания дойде със собствен готвач и охрана за световната квалификация с България на 4 септември на стадион „Васил Левски“. В София действащият европейски шампион акостира близо 48 часа преди първия съдийски сигнал, а пристигането на отбора от Мадрид предизвика еуфория сред родните фенове. Над 300 души окупираха петзвездния хотел в центъра на столицата ни, а голяма част от тях останаха до полунощ в опит да видят някои от своите любимци. Най-търсен логично бе Ламин Ямал, голямата звезда на Барселона.

В същото време тимът на Луис де ла Фуенте бе запазил внушителните 90 стаи, а шестима охранители от Испания спомагаха на тези от България за опазването на реда.

Любопитното е, че въпреки наличието на собствен готвач, националният тим на гостите ще се радва на български продукти. От щаба на Испания са се доверили на домакините както за храната, така и за водата.

За да избегне излишна логистика, гостите от Мадрид ще нощуват у нас и след двубоя, след което се отправят за визита на Турция в Коня. Родните национали пък летят в събота за Тбилиси, където се изправят срещу Грузия.