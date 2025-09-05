Меси не очаква да е на Мондиал 2026

Лионел Меси не очаква да играе на световното първенство догодина. И това стана след като вкара два гола срещу Венецуела за 3:0, игра 90 минути, а до мондиала остават по-малко от 300 дни. На миналото световно Меси изведе Аржентина до титлата в Катар.

„Не мисля, че ще играя на друг мондиал – каза Меси. - Най-логичното е да не се случи. Но аз имам надежда и съм гладен за футбол. Сега животът ми е ден за ден и мач за мач.“

През този сезон Меси има видими здравословни проблеми и затова пропусна доста мачове на Интер Маями. В кампанията аржентинецът пропусна осем срещи, вкара 27 гола и даде 11 асистенции. „Последната година ми се събраха много двубои – продължи Лео. - За щастие успях да изиграя три поред.“

Квалификацията срещу Венецуела беше последният официален мач на Меси с националния екип на родна земя. На 38 години със сигурност идолът ще се откаже след световното. „Чувствам се добре, щастлив съм – продължи нападателят в едно от редките си интервюта. - Ако не беше така, нямаше да съм в състава. Винаги съм мечтал така да изиграя последния си мач в Аржентина. Много години чувствах любовта на феновете в Барселона. Но на края на кариерата исках да съм си у дома.“

В същото време Бразилия също победи с 3:0, но Чили. А липсата на Неймар се оказа напълно незабелязана. „Решението да не е в състава е заради няколко фактора – каза легендарният треньор Карло Анчелоти. - Поне 70 футболисти заслужават да са национали на Бразилия. Никой не отрича таланта на Неймар. От 24 години Бразилия не е била световен шампион, времето дойде.“