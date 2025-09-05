Исторически провал за Германия

Исторически Германия загуби за първи път като гост в световна квалификация. След 48 мача (37 победи и 10 равенства) Бундестимът падна напълно заслужено от Словакия с 0:2. Критиката към треньора Юлиян Нагелсман стана убийствена и то само 280 дни преди старта на Мондиал 2026. „Английското дуо“ в атака Флориан Вирц (купен за 125 млн. евро от Ливърпул) и Ник Волтемаде (за 85 млн. евро от Нюкасъл) не създаде голово положение.

Антирекордите на Германия продължиха с факта, че за първи път отборът губи на старта на световните квалификации. В 51 откриващи двубоя Германия имаше 41 победи и 10 равенства. А за първи път от октомври 2001 година немците не вкараха гол в световна квалификация – тогава 0:0 срещу Финландия. И още един чудовищен за Германия факт – националният тим допусна повече от един гол едва за втори път в световна квалификация след 1:5 от Англия през 2001-а.

Най-добрата новина за Бундестима е, че другите два отбора в групата не изглеждат притеснителни. Северна Ирландия победи Люксембург с 3:1 като гост.