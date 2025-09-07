Подиграват Англия заради Андора

Англия е принудена да изтърпи куп подигравки заради победата с 2:0 над Андора на Острова в световна квалификация. „Новата ера при Томас Тухел все още предстои да започне“, пише вестник „Сън“. „Трите лъва“ победиха футболното джудже за втори път, като на чужд терен беше още по-скромно – 1:0. В предишните случаи, когато Англия игра срещу Андора в квалификации, резултатите бяха 9:0 и два пъти по 8:0. Съперникът на британците е 174-и в световната ранглиста и в него играят играчи от четвърта дивизия.

Откакто германският треньор пое Англия, отборът има пет мача и в нито един не впечатлява. Първият сериозен тест ще е във вторник срещу Сърбия в Белград.

Хари Кейн, голямата звезда и голмайстор, беше като сянка на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам, който дори не успя да се напълни. Защитата на Андора почти не позволи на прехвалените асове на Тухел да създават положения. Общо английските удари бяха само 11.

