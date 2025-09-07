Роналдо задмина Меси

Аз не преследвам рекордите, те преследват мен! Това каза Кристиано Роналдо, след като задмина постижение на Лионел Меси. Арената беше Ереван, където Португалия разгроми Армения с 5:0. С двете си попадения Роналдо вече има 38 гола в световните квалификации, а Меси е „само“ с с 36. И все пак Кристиано още не е №1 по този показател. Бившият гватемалски национал Карлос Руис, известен с прякора Малката риба, е отбелязъл 39 пъти в квалификациите в зона КОНКАКАФ. Въпреки впечатляващата квота, държавата от Централна Америка никога не отиде на световно първенство.

Изглежда, че Меси няма да има повече шанс да задмине Роналдо. Последната му световна квалификация ще бъде във вторник срещу Еквадор в Кито. Най-вероятно Меси няма опитва да играе след 40 години по подобие на Кристиано, а ще се откаже след Мондиал 2026.

При първото си попадение на арменска земя Роналдо го посвети с жест към трагично починалия си съотборник Диого Жота. Суперзвездата беше критикуван, че не отиде на погребението.