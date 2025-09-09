Клетви белязаха най-лудия мач от квалификациите

Клетви белязаха най-лудия мач в световните квалификации. Италия победи Израел с 5:4, за да запази шансовете си за Мондиал 2026. И за първи път в историята си вкара по пет в два поредни мача (преди 5:0 Естония).

Ели Даса, национал на Израел, обвини „адзурите“, че са клели съперника през целия мач. „Те чувстваха, че не са в двубоя и ние трябваше да спелечим – каза Даса. - През цялото време ни клеха.“

След срещата част от италианската делегация се извинила за поведението на футболистите, но няма официално съобщение по обвиненията.

Дженаро Гатузо, новият треньор на Италия от два мача, определи отбора си като „луд“. Световният шампион от 2006 година е известен също като „луда глава“. „Допуснахме много тъпи голове – рече Гатузо. - Чупливи се и затова ни вкарват. Поздравявам момчетата, че се вдигнаха в много труден момент. Не бяхме брилянтни, но показахме сърце, за да победим.“

Италия е изправена пред угрозата да пропусне трети пореден мондиал. От групата се класира само първият, който в момента е Норвегия. „Викингите“ вече победиха Италия с 3:0 и се гледа головата разлика – 11:5. Очаква се голямото дерби за първото място да е на 16 ноември на „Сан Сиро“, когато „адзурите“ приемат Италия.