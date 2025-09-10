Италия има само един начин да избегне бараж за Мондиал

Норвегия разгроми с 11:1 Молдова в световна квалификация, в която Ерлинг Холанд наниза 5 попадения и даде 2 асистенции. По този начин „викингите“ изравниха най-голямата си победа в официален мач. Тя идва в световна квалификация срещу Сан Марино през 1992 година, като тогава резултатът е 10:0. Скандинавците имат още 12:0 над Финландия (1946 г.) и с 11:0 над САЩ (1949), но в приятелски мачове.

Ерлинг Холанд пък може да се похвали с 48 попадения в 45 мача за своята родина.

Норвегия вече има 15 точки и убийствена голова разлика, което праща почти сигурно Италия на бараж. Тимът на Дженаро Гатузо трябва да спечели всички 4 квалификации и да чака две грешни стъпки на Норвегия. „Адзурите“ са с 9 точки и мач по-малко, докато скандинавците са с 5 и победа в прекия двубой.