Още една трагедия в САЩ: Медицински самолет се разби в оживен район на Филаделфия (ВИДЕО)

Двумоторен самолет за медицинска помощ, превозващ дете-пациент и майка му, се разби в квартал в североизточна Филаделфия в петък вечерта, причинявайки огнена експлозия.

Learjet 55 с шестима души на борда се разби след излитане от летище Североизточна Филаделфия, съобщи Федералната авиационна администрация за CNN.

На борда е имало педиатричен пациент и майка му, които са се връщали у дома в Мексико, след като детето е било лекувано във Филаделфия, каза Шай Голд, говорител на оператора на полета Jet Rescue Air Ambulance.

Падналият Learjet е бил на път за Националното летище Спрингфийлд-Брансън в Мисури, съобщи FAA. Голд каза пред CNN, че полетът планира да спре за зареждане с гориво на летище Спрингфийлд, преди да продължи към крайната си дестинация Тихуана, Мексико.

На борда са били и четирима членове на екипажа, каза Голд - пилот, втори пилот, парамедик и лекар. Всичките шестима души на борда са били мексикански граждани, според външното министерство на Мексико. Няма оцелели.

Самолетът излита малко след 18 часа. ET и достигна височина от 1650 фута преди да падне, според данни от ADS-B Exchange. Данните показват, че крайната скорост на спускане е била 11 000 фута в минута.

Докато ръководителят на въздушното движение се опитва да се свърже със самолета, има сигнал, чут в LiveATC.net:

„Медицинска служба за медицинска помощ, североизточна кула. Медицинска служба за медицинска помощ, североизточна кула. На честота ли си?“

Малко повече от минута по-късно се чува диспечерът да казва: „Имаме изгубен самолет“.

Няколко къщи и превозни средства „са засегнати“, каза кметът на Филаделфия Черел Паркър на пресконференция в петък вечерта, но добави, че „нямаме съобщения за броя на смъртните случаи“.

Партньорът на KYW съобщи, че има няколко ранени на земята.

Шестима пациенти са били изпратени в Temple University Hospital-Jeanes Campus след катастрофата, потвърди говорител на болницата пред CNN.

Трима пациенти са били лекувани и изписани, докато другите трима са в „задоволително състояние“, каза говорителят.

„В момента не се съобщават имена, докато членовете на семейството не бъдат уведомени“, се казва в изявление на Jet Rescue. „Нашата непосредствена загриженост е за семейството на пациента, нашия персонал, техните семейства и други жертви, които може да са били наранени на земята. Повече информация ще бъде публикувана, когато стане достъпна.“

Видео от WPVI показа пламъци и голям облак дим на мястото на инцидента, докато няколко противопожарни камиона реагираха на инцидента. Пожарът е под контрол, каза Philadelphia Fire в публикация на X в петък вечерта. Отделът за управление на извънредни ситуации на Филаделфия съобщи, че пътищата са затворени в района на авенюта Cottman и Bustleton поради „големия инцидент“.

Наблизо, летище Североизточна Филаделфия беше временно затворено след катастрофата, но сега е отворено отново, съобщиха от летището пред CNN.

Roosevelt Mall, който се намира на отстрещната улица от катастрофата, е евакуиран, каза говорителят на мола Кристен Мур пред CNN. Няма пострадали или щети в търговския център.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро каза, че предлага всички ресурси, докато се развива реакцията при извънредна ситуация. Сенатор Джон Фетерман също написа в социалните мрежи, че поддържа връзка с кмета на Филаделфия и очаква допълнителна информация.

Сенатор Дейв Маккормик каза, че „следи отблизо трагичната ситуация“, добавяйки, че се е свързал с кмета и местните правоприлагащи органи, за да окаже „пълна подкрепа“.

Членовете на щатската агенция за управление на извънредни ситуации и транспортния отдел са на място, заедно с 45 държавни войници, каза Шапиро пред репортери в петък вечерта. Държавният отдел за опазване на околната среда също се уверява, че опасните материали са „разгледани“, каза Шапиро.

FAA и Националният съвет по безопасност на транспорта разследват катастрофата. Следователите са на място, според министъра на транспорта на САЩ Шон Дъфи.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за катастрофата, каза Дъфи в публикация на X.

„Толкова тъжно да видя как самолетът пада във Филаделфия, Пенсилвания“, написа Тръмп в публикация на Truth Social. „ Невинни души са изгубени. Нашите хора са напълно ангажирани."

Самолетната катастрофа, на около 150 мили североизточно от района на Вашингтон, окръг Колумбия, идва, докато властите продължават разследването на смъртоносния сблъсък в сряда, където регионален самолет на American Airlines и хеликоптер Black Hawk на американската армия се сблъскаха над река Потомак. Самолетът, летящ от Уичита, Канзас, е превозвал 64 души, докато трима войници са били на борда на хеликоптера. Всички се смятат за мъртви.