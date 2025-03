Повелителят на дузпите

Непобедимият „Ливърпул“ е на колене! Мечтата за требъл в първия сезон на Арне Слот угасна насред „Анфилд“. Мърсисайдци бяха съкрушени в Шампионска лига от ПСЖ след драма с дузпи. Фортуна си върна на парижани за първия мач, когато на „Парк де Пренс“ домакините създадоха 27 голови положения, но загубиха с единствения точен удар на гостите от Острова.

Сега Осман Дембеле заличи преднината на англичаните, а после дойде ред на Джанлуджи Донарума. Италианецът направи серия страхотни спасявания, обезвреди и най-силното оръжие на съперника – Мохамед Салах. Последвалите дузпи бяха като детска игра за 26-годишния страж, парирал удари на Дарвин Нунес и Къртис Джоунс.

По този начин отборът на Луис Енрике прекъсна невероятна серия на „Ливърпул“, който досега бе продължавал напред в предишните 14 случая, в които спечелили първия мач. Но не и сега, а с основна заслужа бе именно капитанът на Италия.

Донарума има 6 успеха във всички 7 случая, в които се е стигало до дузпи. Единствената му загуба е от „Ница“ за Купата на Франция през 2022 година. В Англия той е 3 от 3. Бе герой на Евро 2020, когато Италия елиминира Испания, а после спечели и турнира след изпълнения от бялата точка срещу Англия насред „Уембли“. Тогава общо парира 4 от изпълненията на съперниците, а Маркъс Рашфорд удари греда.

