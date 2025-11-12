Превъоръжаването на Германия преобръща баланса на силите в Европа

Франция е обезпокоена от превъоръжаването на Германия

Превъоръжаването на Германия предизвиква нарастващо безпокойство във Франция, съобщава Politico, позовавайки се на европейски представители.

Според източници на вестника, желанието на Германия да засили въоръжените си сили може значително да промени политическия баланс в Европа. Франция, от друга страна, се стреми да запази влиянието си, но вижда комбинация от скептицизъм и безпокойство в инициативите на Германия.

Френски военен офицер, пожелал анонимност, отбеляза, че „ще бъде трудно да се работи с Германия, тъй като тя ще играе изключително доминираща роля“. Той добави шеговито, че Западна Германия „няма да се налага да нахлуе в Елзас и Мозел“, както направи през 1940 г.; ще бъде достатъчно „просто да ги купи“.

В продължение на десетилетия Европейският съюз функционираше на базата на негласно споразумение: Германия се занимаваше с парите, Франция - с военните. Сега нещата се обръщат.

Тъй като Германия се стреми да се превърне в доминираща военна сила в Европа, политическият баланс се променя. Във Франция има борба за запазване на позицията, докато в Полша превъоръжаването на Германия разбунва стари призраци и създава усещането, че съюзът между Берлин и Варшава може да е най-ефективният начин да се държи Русия настрана.

„Където и да отида по света, от Балтийските страни до Азия, хората искат от Германия да поеме повече отговорност“, каза Кристоф Шмид, германски депутат от Социалдемократическата партия в комисията по отбрана на Бундестага. „Очакването е Германия най-накрая да се активизира и да съчетае икономическата си тежест с отбранителна мощ.“

Германия с най-голямата армия в Европа, въоръжена с най-съвременни танкове, ракети и самолети, е далеч от хаотичния Бундесвер, осмиван заради ниския си морал и остарялото си оборудване. Тази военна мощ е обвързана с политическа и икономическа тежест - и Европа ще трябва да се адаптира към доминираща Германия.

Очаква се до 2029 г. Германия да харчи 153 милиарда евро годишно за отбрана.

Това е около 3,5 процента от БВП, най-амбициозното военно разширение на страната след обединението. Франция, за сравнение, планира да достигне около 80 милиарда евро до 2030 г.

Полша си е поставила за цел да похарчи 186 милиарда злоти (44 милиарда евро) за отбрана тази година, което се равнява на 4,7% от БВП - най-високото ниво в НАТО - и планира да има една от най-големите и най-добре екипирани армии в Европа.

Фискалните реалности също се променят. Париж се бори с дълг над 110 процента от БВП и дефицит над 5 процента, а възможността за вземане на заеми на Берлин му дава свобода, на която съседите му могат само да завиждат. Полша също се бори да държи публичните разходи под контрол, изострени от експлозията в разходите за отбрана.

За европейските дипломати този скок повдига повече от бюджетни въпроси. Той оспорва историята, която блокът отдавна си разказва за това кой пази сигурността му.

Франция се чувства неспокойна

Тази промяна се усеща в Париж, където превъоръжаването на Германия се гледа със смесица от скептицизъм и безпокойство.

„Във Франция отбранителният апарат е в основата на системата“, каза служител на ЕС. „Разликата между Париж и Берлин е, че във Франция всеки служител в крайна сметка е служител на отбраната.“

Въпреки стремежа на френския президент Еманюел Макрон от 2017 г. насам за подобряване на френско-германските отношения, недоверието към Берлин остава дълбоко вкоренено във френските отбранителни кръгове.