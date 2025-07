Пробив в сигурността на летище "Милано-Бергамо": Не знаят какво е правил на пистата мъжът, засмукан от двигател на самолет

Все по-голяма става мистерията около 35-годишния човек, който загина във вторник сутринта на летище "Милано-Бергамо", след като беше засмукан от двигателя на самолет, който се готвеше за излитане. Но със сигурност има основание да се отбележи сериозният пробив в сигурността на аеропорта, въпреки че до момента няма коментари относно намерение и опит за терористичен акт.

Трагедията се случи малко преди 10:00 часа на летището в италианската област Ломбардия. Жертвата не е нито пътник, нито служител на летището: предстои да се разбере как е успял да стигне до пистата. Самолетът, участвал в инцидента, е бил готов за излитане, съобщава Corriere della Sera .

Заминаващите и кацащите полети на летището, едно от най-натоварените в Италия, бяха блокирани. Както "Труд news" съобщи по-рано Sacbo, компанията, която управлява летище Орио, обяви в бележка на главната страница на сайта на аерогарата, "че полетните операции на летище Милано Бергамо са били преустановени в 10:20 ч. поради инцидент, възникнал на рулната пътека, причините за който се разследват от правоохранителните органи".

In a tragic development, an Airport ground staff has been sucked into a Volotea Airbus A319 aircraft on the apron while the aircraft was about to depart for the flight V73511 to Asturias.



The ground incident involved the registration EC-MTF, at Milan Bergamo Airport, suspending… pic.twitter.com/H6CJhdnW4A