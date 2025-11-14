Прокуратурата предаде на съд зам.-кмета на София

СГП внесе обвинителен акт и срещу още трима обвиняеми

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд (СГС) по досъдебно производство срещу бившия заместник-кмет на Столичната община Никола Барбутов и още трима обвиняеми.

На съд за общо осем престъпления са предадени също бизнесменът Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

На Барбутов - заместник кмет на Столичната община от ноември 2023 г. до юни 2025 г., на Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари до 24 юни тази година в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп - за това, че на 17 юни в столицата обещал на Георги Тодоров - кмет на столичния район "Люлин" - парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин", за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от него за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от февруари до 17 юни в София, с две деяния, в което Барбутов е участвал като извършител, Рафаилов - като помагач.

Като заместник кмет Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник-кмет и заповед на кмета на Столичната община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурин - кмет на район "Младост", и Георги Тодоров - кмет на район "Люлин", в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник-кмета, присъствал на срещата му с кмета на район "Младост" и осъществил среща със заместник-кметове на район "Люлин", представил се като един от "доверените" експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитетът и доверието на гражданите в Столичната община, посочват от прокуратурата.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп за това, че на 5 юни предложил парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 000 лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район "Младост", на кмета на столичния район, за да определи посочена от него фирма за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - като заместник кмет на район "Люлин" тя предложила 2500 лева на районния кмет за това, че на 25 ноември 2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото от СГС.