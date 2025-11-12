Радев с критика към управляващите: Оправданията ви са несъстоятелни!

Дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?

Президентът Румен Радев с нови критики към властта по темата "Лукойл". В социалните мрежи държавният глава коментира приетите промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности и назначаването особен търговски управител в рафинерията в Бургас.

Според Радев са несъстоятелни оправданията на управляващите, че чакат обнародването на промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител.

Президентът допълва още, че ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало особеният управител да е назначен досега.

"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата.

През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки", пише още държавният глава.

И пита: дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?