Радостни възгласи на улиците в Мадрид, след като 87% от електричеството беше възстановено в Испания (ВИДЕО)

Въпреки че все още има широко разпространени смущения, през нощта е постигнат значителен напредък във възстановяването на електрозахранването в Испания.

Red Eléctrica, частично държавната компания, която управлява националната мрежа на Испания, съобщи в 04:00 ч. испанско време, че 87% от електрозахранването е възстановено.

Имаше аплодисменти, когато електрозахранването се възстанови в Мадрид, часове след като испанската столица беше потопена в мрак.

Все още не е ясно защо е възникнало прекъсването и как се е разпространило толкова бързо, но португалският премиер Луис Монтенегро настоя, че „няма индикации“ за кибератака.

Европейска търговска организация съобщи пред предаването The World Tonight на BBC, че е имало „технически проблем“ с енергийната връзка между Франция и Испания.

