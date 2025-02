Рецидив на контузия за Джокович

Сръбският тенисист Новак Джокович претърпя голям провал на тенис турнира в Доха, където беше елиминиран в първия кръг от италианеца Матео Беретини. Джокович не успя да премине първото препятствие и на двойки в дует с Фернандо Вердаско, така че напусна катарската столица.

Видео на сърбина на летището се появи в социалните мрежи и притесни феновете. Публикувано от вестник "AS", то показа как Джокович не може да се движи нормално, след като е подновил контузията си в подколянното сухожилие в Доха. Не се знае обаче колко ще отсъства от корта.

Djokovic limping as he leaves Doha.



Not a good look… pic.twitter.com/DRFUfOCH6L