Румен Спецов е предложението за особен управител на „Лукойл“ (НА ЖИВО)

Министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността.

Съветът за сигурност е приел доклада на министъра на икономиката и е приета процедура за назначаване на особен търговски управител, който да бъде назначен в четирите компании от групата на "Лукойл" в България.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск.

"Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамите на идната седмица. От днес правителството има правото да действа", съобщи Георгиев.

Министърът на правосъдието заяви, че всички действия са съгласувани с партньорите в управлението.

"Българската държава прилага немския модел. Амбицията ни е най-късно в понеделник търговският представител да бъде вписан в Търговския регистър", каза още Георгиев.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква да получим дерогация, както и че ще стане ясно името на особения търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Той увери, че това не бил Петко Николов, не бил свързан с "Инсаойл", нито с лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. За това пък бил човек с необходимия опит в сферата.