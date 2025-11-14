Възможностите на ТОС-1А са се подобрили значително с течение на времето

Руските войски за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ) получиха нова партида термобарични ракетни артилерийски системи ТОС-1А „Солнцепек“ от най-големия производител на танкове в света „Уралвагонзавод“, като машините продължават да играят централна роля в улесняването на продължаващия руски напредък на украинския театър на военните действия. Държавният оръжеен конгломерат „Ростех“ съобщи, че системите, изпратени от тази последна партида, са преминали през ходови и приемателни изпитания, за да се провери съответствието им с тактическите и техническите изисквания, пише Military Watch Magazine.

Характеристиките на ТОС-1А привлякоха значително внимание благодарение на бойните си характеристики във войната в Украйна. Неговите 220-милиметрови термобарични боеприпаси функционират чрез разпръскване на газообразен облак от химикали във въздуха, които впоследствие се детонират от вакуумен експлозив, освобождавайки ударна вълна с високо налягане, която изсмуква въздух от затворени пространства с огромна сила.

Системата е използвана за първи път в бой по време на контрабунтовнически операции срещу редица спонсорирани от Турция терористични групировки в Сирия и Ирак, като Фронтът Ал Нусра и „Ислямска държава”. Оттогава се използва в много по-голям мащаб в Украйна. През юли кадри, разпространени от неизвестно място на фронтовата линия между руско-украинските сили, показват широко разпространеното използване на ТОС-1А за унищожаване на украинските сили в прикритие, в това, което изглежда като малко индустриално селище, за което се съобщава, че се намира в спорните региони на Донбас.

„Войските за ядрена, биологична и химическа защита (РХБЗ) попитаха дали имаме изследователски решения за по-голяма гъвкавост при операциите на „Солнцепьок“ на огневи позиции. Ние предложихме нашата система за позициониране, която позволява да се намали бойното време на огнева позиция, без бойната машина да напуска екипаж и командир“, поясни той.

Последните партиди от системата са се възползвали от защита срещу дронове. Усъвършенстваните характеристики на ТОС-1А накараха „Ростех“ да обяви разработването на по-способен наследник през април 2024 г. под обозначението ТОС-3, въпреки че за програмата се знае малко.