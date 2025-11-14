Руски дронове с голям обсег застрашават украинската логистика

Автономните дронове не изискват задължително пилоти

Русия е започнала да използва дългообхватни, защитени от смущения дронове, контролирани от оптични кабели, за да заплаши украинската логистика, заяви високопоставен правителствен служител, пред Business Insider.

Михаил Федоров, първи заместник-министър-председател на Украйна и министър на цифровата трансформация, заяви, че Русия вече използва оптични дронове с обхват от 50 километра (31 мили), което изглежда е първото официално потвърждение от Киев, че Москва използва тези оръжия в бойни действия.

Този обхват от 50 километра надхвърля този, който повечето известни оптични дронове могат да постигнат на бойното поле.

Федоров заяви в интервю тази седмица, че това развитие „наистина оказва влияние върху нашата логистика“.

Оптичните дронове използват дълги, тънки кабели, които поддържат стабилна връзка с пилота, което ги прави ефективно имунизирани срещу тактиките на електронната война – и по този начин по-опасни в боя.

Обикновено най-добрият шанс за войник да пресече оптичен FPV дрон е да го свали с пушка. Но за да го направи, са необходими бдителност, бърза реакция, прецизност и много късмет.

„Оптичните дронове ни показаха, че дроновете, имунизирани срещу електронна война, са наистина значителна заплаха за логистиката и персонала“, каза Федоров.

В някои сектори на фронтовата линия дроновете са се превърнали в такава заплаха за критичните маршрути за доставки, че украинските войници са ги покрили с мрежи, за да предпазят превозните средства от удари.

Оптичните дронове обикновено имат малък обхват,

ограничен от кабелите, които могат да се заплетат в околната среда. Обхватът им често е между 10 и 25 километра (приблизително 6 и 15 мили), но както руската, така и украинската отбранителна промишленост настояват да разширят съответния си обхват.

Анализатори на конфликти от Института за изследване на войната, американски мозъчен тръст, написаха в оценка на бойното поле миналия месец, че руските разработчици са въвели оптични FPV дронове с обхват от 50 километра, въпреки че подробностите не са потвърдени.

Експерти по дронове казват, че оптични дронове с обхват над 40 километра (25 мили) са възможни, но определено има предизвикателства.

Освен риска от заплитане в околната среда, теглото на макарата може да принуди разработчиците да намалят размера на бойната глава. А ако производителите на дронове изградят по-големи рамки, за да поддържат допълнителното тегло, крайният резултат е потенциално по-малко маневрен в боя.

Разполагането от Русия на оптични дронове с по-голям обхват подчертава как войната продължава да служи като терен за изпитване на нови отбранителни технологии – по-специално иновации в областта на дроновете – тъй като и двете страни се опитват да бъдат една крачка пред врага.

Автономните дронове не изискват задължително пилоти, а разчитат на изкуствен интелект за навигация и вземане на решения.