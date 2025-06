Руски изтребители Су-34 са понесли големи загуби при атака с украински дронове срещу кримската авиобаза (ВИДЕО)

Удар с дрон на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно унищожиха самолети към авиобаза Мариновка във Волгоградска област в нощта на 27 юни, пише военното издание Military Watch.

Сателитни изображения от 29 юни потвърждават унищожаването на два руски изтребителя Су-34 и повредата на два други.

Nothing better when one gets online & see russia lost 4 aircrafts on another #Ukraine attack⬇️



🇺🇦Special Operations Forces (SSO) report that all

❌4 Su-34 fighter-bombers not 2 as reported earlier were destroyed in drone strike on Marinovka airbase in Volgograd Oblast. pic.twitter.com/8HEHWktYlp