Руски изтребител Су-30 се разби, няма оцелели

Самолетът е паднал в гориста местност

Боен самолет Су-30 се разби по време на тренировъчен полет в Република Карелия, в северозападната част на Русия. Двамата членове на екипажа са загинали, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Според ведомството, инцидентът е станал около 19:00 ч. московско време. Машината е паднала в ненаселен район, а полетът е бил изпълняван без боеприпаси. Въпреки това екипажът не е оцелял.

Ръководителят на Карелия Артур Парфенчиков съобщи в „Телеграм“, че самолетът е паднал в гориста местност. Той уточни, че на земята няма пострадали и че е започнало разследване за изясняване на причините за катастрофата.