Руското министерство на отбраната публикува кадри от освобождението на селището Шевченко в Донецката народна република. Операцията е извършена от военнослужещи от военната групировка "Изток".
ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко на Южно-Донецком направлении.https://t.co/lb3ikAtGO5 pic.twitter.com/ljG3LWL6A4— Lost Armour (@lostarmour) June 26, 2025
„В резултат на активното настъпление на подразделенията на 56-та мотострелкова бригада село Шевченко в Донецката народна република беше освободено. След като изтласка украинските армейски формирования от селото, нашите щурмови самолети развяха държавните знамена, установявайки пълен контрол над един от ключовите отбранителни и логистични възли на украинските въоръжени сили в южнодонецкото направление“, съобщиха от ведомството.
Както подчерта министерството, селището се превърна в поредната важна точка, освободена в рамките на настъплението от военнослужещи от военната групировка „Изток“.
На 26 юни руското Министерство на отбраната съобщи за освобождаването на Шевченко от Донецката народна република.
Министерство Обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Операция проводилась военнослужащими группировки войск "Восток":https://t.co/Zvv8r8VDLG— ТАСС (@tass_agency) June 30, 2025
Видео: Минобороны РФ/ТАСС pic.twitter.com/FdPxFlLb64