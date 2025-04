Северна Корея тества оръжейни системи на нов разрушител

Северна Корея проведе първата пробна стрелба с оръжейната система на новия военен кораб от клас „Чое Хьон“, който наскоро представи, съобщи в сряда държавната медия Корейската централна информационна агенция.

В рамките на пробната стрелба, на която присъстваха лидерът Ким Чен Ун и висши служители, бяха изстреляни крилати и противовъздушни ракети и беше открита артилерийска стрелба, се казва в доклада.

Дошло е времето военноморските сили на Северна Корея да изберат да ускорят ядреното въоръжаване в името на морския суверенитет и в името на националната отбрана, е цитиран Ким.

Today, #KimJongUn oversaw a weapons test of the #Korea n People's Army Navy new destroyer "Choe Hyon"



KJU praised the systems' quality, and called for the development and furthering of nuclear armament of the Navy