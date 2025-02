Севернокорейските войски са се върнали на бойното поле в Курск

Украинският президент Володимир Зеленски cъобщи, че „Русия отново е разположила севернокорейски войници заедно със своите войски“.

Публикацията му в X дойде само дни след като разузнавателната служба на Южна Корея заяви, че севернокорейските войски са били изтеглени от фронтовата линия.

Според Yonhap, южнокорейската държавна новинарска агенция, Националната разузнавателна служба в Сеул е съобщила миналата седмица, че войските са били изтеглени, след като са претърпели големи загуби. Отбелязва се, че от средата на януари не е имало признаци за тяхното участие в боевете.

Въпреки това Зеленски каза: „Днес получих доклад от главнокомандващия за ситуацията в Донецка и Курска област. В районите на Курската операция са извършени нови атаки – Русия отново е разположила севернокорейски войници заедно със своите войски.“

Today, I received a report from the Commander-in-Chief on the situation in the Donetsk and the Kursk regions.



In the areas of the Kursk operation, new assaults have taken place—Russia has once again deployed North Korean soldiers alongside its troops.



A significant number of… pic.twitter.com/kDJcb22UFZ