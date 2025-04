Силно земетресение удари Турция

Силно земетресение с магнитуд 6.1 по Рихтер удари Турция в 12:49 часа българско време. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Дълбочината му е била 12 км. Епицентърът е бил на 26 км от Силиври.

Според TRT то е било усетено в целия регион на Мраморно море.

Трусът е усетен в части от България.

🔔#Earthquake (#deprem) M6.1 occurred 26 km S of #Silivri (#Turkey) 3 min ago (local time 12:49:11). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/y4UsY467zE

🖥https://t.co/rH879hL5Bm pic.twitter.com/paCuMrKRvI