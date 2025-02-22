Спорт по телевизията

05.30 Суперспорт: Световен шампионат в Австралия, първо състезание Евроспорт 1
10.00 Ски алпинизъм: Световна купа в Бормио, щафета Евроспорт 1
10.20 Суперкарс, второ състезание в Сидни МАХ Спорт 1
11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, мъже Евроспорт 1
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сестриере, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
12.30 „Арда“ - „Славия“ Диема спорт
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, шести етап Евроспорт 2
13.00 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, щафета, жени Евроспорт 1
14.00 „Карлсруе“ - „Магдебург“ Диема спорт 3
14.30 „Евертън“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
14.30 „Съндърланд“ - „Хъл“ Нова спорт
14.30 „Хибърниън“ - „Селтик“ Ринг
14.30 Колоездене: Обиколка на Андалусия, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
14.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сестриере, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
15.00 „Ботев“ (Пд) – ЦСКА Диема спорт
15.00 „Алавес“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
16.00 „Венеция“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
16.05 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, щафета, мъже Евроспорт 1
16.15 Ръгби, Уелс – Ейре МАХ Спорт 2
16.30 „Холщайн“ - „Байер“ Диема спорт 3
17.00 „Арсенал“ - „Уест Хем“ Диема спорт 2
17.00 „Саутхемптън“ - „Брайтън“ Нова спорт
17.00 Тенис, турнир в Доха, финал МАХ Спорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
17.15 „Райо Валекано“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
17.30 „Черно море“ - „Лудогорец“ Диема спорт
18.50 Сноуборд: Световна купа в Калгари, слоупстайл, жени Евроспорт 1
19.00 „Торино“ - „Милан“ МАХ Спорт 3
19.00 Сенши, бойна вечер във Варна МАХ Спорт 1
19.30 „Валенсия“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
19.30 „Борусия“ (Д) - „Унион“ Диема спорт 3
19.30 „Астън Вила“ - „Челси“ Диема спорт 3
19.30 „Атромитос“ - „Пансерайкос“ Нова спорт
19.30 Волейбол, „Левски“ - „Берое“ МАХ Спорт 2
19.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Стоунхем, слоупстайл, мъже Евроспорт 1
20.00 „Сент Етиен“ - „Анже“ Диема спорт
20.00 „Бенфика“ - „Боавища“ Ринг
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, трети ден Евроспорт 2
21.20 Сноуборд: Световна купа в Калгари, слоупстайл, мъже Евроспорт 1
21.30 „Хановер“ - „Падерборн“ Нова спорт
21.30 Волейбол, „Тренто“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2
21.45 „Интер“ - „Дженоа“ МАХ Спорт 3
22.00 „Лас Палмас“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 „Фейенорд“ - „Алмере“ Ринг
22.05 „Оксер“ - „Марсилия“ Диема спорт 3
22.30 Тенис, турнир в рио де Жанейро МАХ Спорт 1
00.00 НБА, „Чикаго“ - „Финикс“ Диема спорт 2
01.00 НХЛ, „Нешвил“ - „Колорадо“ МАХ Спорт 2
03.00 Топ Ранк, боксово събитие от Кънектикът Диема спорт
03.30 НБА, „Денвър“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт 3
Подкаст с Виктор Блъсков: Български "фактчекъри" и глобалисти, работили по схема за цензура