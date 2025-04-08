Спорт по телевизията

Автор: Труд
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, втори етап, мъже Евроспорт 1
18.30 „Дунав“ - „Марек“ Диема спорт
19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3
22.00 „Арсенал“ - „Реал“ МАХ Спорт 3
22.00 „Байерн“ - „Интер“ МАХ Спорт 4
22.00 „Мидълзбро“ - „Лийдс“ Диема спорт 2
02.30 НБА, „Ню Йорк“ - „Бостън“ Диема спорт 3
03.30 „Ривър Плейт“ - „Барселона“ (Гуаякил) МАХ Спорт 4
04.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Вегас“ МАХ Спорт 2