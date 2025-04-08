Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, втори етап, мъже Евроспорт 1

18.30 „Дунав“ - „Марек“ Диема спорт

19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3

22.00 „Арсенал“ - „Реал“ МАХ Спорт 3

22.00 „Байерн“ - „Интер“ МАХ Спорт 4

22.00 „Мидълзбро“ - „Лийдс“ Диема спорт 2

02.30 НБА, „Ню Йорк“ - „Бостън“ Диема спорт 3

03.30 „Ривър Плейт“ - „Барселона“ (Гуаякил) МАХ Спорт 4

04.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Вегас“ МАХ Спорт 2

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