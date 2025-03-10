Трима дебютанти за мачовете с Ейре

Вече са ясни имената на всички, повикани в националния отбор на България за баражите за влизане в Дивизия B на турнира Лигата на нациите. „Лъвовете“ ще приемат Република Ирландия на 20 март на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а три дни по-късно гостуват в Дъблин. Селекционерът Илиан Илиев повика 28 футболисти. Владимир Николов и Кристиян Стоянов от Славия, както и Димитър Шейтанов от Септември попадат в групата за първи път.

Ето и пълния списък национали:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Пламен Илиев (Черно море), Димитър Шейтанов (Септември)

Защитници:

Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Християн Петров (Хееренвеен), Живко Атанасов (Черно море), Кристиян Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

Полузащитници:

Илия Груев, (Лийдс), Андриан Краев (Каса Пиа), Филип Кръстев (Цволе), Георги Миланов (Динамо Б), Васил Панайотов (Черно море), Кристиян Стоянов (Славия), Марин Петков (Левски), Илиан Илиев (ЦСКА), Станислав Шопов (ЦСКА)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Лукас Петков (Елверсберг), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Станислав Иванов (Арда), Владимир Николов (Славия)