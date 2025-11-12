Хосписи на ужасите в Черноморец и Поморие: Персоналът унижаван, пациентите упоявани

Бивши болногледачи настояват за затваряне на хосписите

Бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие организираха протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас, настоявайки за разследване и затваряне на двете заведения. Недоволството премина под мотото „Не търпим нищо повече“.

В разпространено становище те твърдят, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани и обиждани, а пациентите са оставяни без адекватна хигиена. По думите им, част от персонала е получавал предложения за пари, за да не разкрива информация за нередностите.

„Малко сме на протеста, защото се предполага, че са давани пари. На мен лично са ми предлагали. А тази сутрин дъщеря ми каза, че ѝ предложили 10 000 лева“, заяви Петя Стоянова, бивш служител и организатор на демонстрацията пред NOVA.

Тя разказа, че лекарят, ръководещ хосписите, е нареждал лекарства да се дават неправомерно и че често е липсвал необходимият медикаментен ресурс. Храната и условията за пациентите били крайно недостатъчни, като имало случаи на пациенти, които били връзвани с бинтове и упоявани.

Роднини на настанени пациенти потвърдиха лошите условия. Димитринка, чийто баща починал в Черноморец, сподели, че той е бил настанен в ужасна стая, блед и слаб, а лекарят й обяснил, че пациентът е „жив още“, след което по-късно починал.

От РЗИ Бургас обясниха, че към момента в Черноморец няма регистриран хоспис.

„Всички граждани, които имат настанени близки там, трябва да се погрижат за тяхното извеждане, тъй като заведението е заличено и няма необходимия персонал или условия“, заяви д-р Марияна Кофинова.

Агенцията за контрол на социалните услуги потвърди, че обектът в Поморие е нерегламентиран и срещу него са наложени санкции. Въпреки няколко опита за проверка, собственикът не е съдействал, като прокуратурата ще бъде информирана за предприемане на действия.