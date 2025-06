Четирима души загинаха при пожар, причинен от електрическа тротинетка

Четирима души загинаха при пожар, който изглежда е бил причинен от електрическа тротинетка с батерия. Пожарът избухнал в 10-етажен жилищен блок в Реймс – столицата на френския регион Шампан, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

13-годишно момче, скочило от апартамент на 4-ия етаж, където пожарът е започнал рано сутринта в петък, е загинало, предаде БТА. В апартамента е открито обгоряло тяло, което вероятно е на неговия 15-годишен брат, съобщи градският прокурор на Реймс.

87-годишна жена и нейният 59-годишен син, които живеели на 8-ия етаж, са се задушили от дима, добави той.

Двама души са тежко ранени, включително вторият баща на загиналите момчета, който е получил сериозни изгаряния, а още 26 души са били приети в болница с по-леки наранявания.

Прокурорът заяви, че "няма съмнение“, че пожарът е бил неволен и се е разпространил бързо от тротинетката, която се е запалила по неизвестни причини.

Пожарите, предизвикани от батерии, са "изключително трудни за потушаване", каза още прокурорът, като уточни, че пожарникарите са се борили с огъня повече от три часа.

Four people have been killed during an overnight fire in a 10-story apartment building in Reims, northeastern France, according to the AFP.

At least 26 others were injured during the incident, one of whom is in critical condition.

A 13-year-old child is reportedly among the dead.