Шоуто на Моуриньо за критика Икарди: Той е най-добрият в света, не мога да коментирам (ВИДЕО)

Нападателят на Галатасарай Мауро Икарди нарече Жозе Моуриньо "плачещия", като публикува колаж с корица на книга с разплакания наставник, а повод затова бе критиката на Моу към съдиите в Турция. На на пресконференцията преди мача с Андерлехт португалецът беше попитан какво мисли по въпроса.

Моуриньо отговори в свой стил, с много ирония.

„Сигурен съм, че съм специален, а не Специалният. С 25-годишна кариера и 26 спечелени трофея моята кариера не се определя от един мач, моята кариера е кариера от 25 години“, каза Моуриньо.

„Относно коментарите на Икарди. Той е КОЗАТА (най-добрият в света) и аз отказвам да коментирам думите на КОЗАТА, той е твърде голям, за да го коментирам, не коментирам", каза Моу.

"Icardi is a goat, I refuse to comment on goats" 🐐



Fenerbahce boss Jose Mourinho responds to Galatasaray's Mauro Icardi who called him "the crying one" 👀 pic.twitter.com/HKMMSt8ZeS