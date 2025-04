​Мишел Обама представя мемоарната си книга​ по време на турне

Бившата американска първа Мишел Обама обяви, че ще потегли на турне в 10 американски града, за да представи мемоарната си книга "Becoming" ("Да станеш"), предаде Ройтерс. Турнето на госпожа Обама започва от нейния роден град Чикаго на 13 ноември. Тогава книгата излиза в САЩ. Същия ден излиза и преводът й на 28 чужди езика.

I’m done with my book! I’ve learned a lot about myself and I’d like to share my story of BECOMING—the plainness, the blemishes, the crazy turns—with you on my book tour, beginning 11/13 in Chicago. Go to https://t.co/dVXmPri4OS to find out how to get tickets. #IAmBecoming pic.twitter.com/jmlbh19RXG

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 12, 2018