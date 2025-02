24-годишен афганистанец, търсещ убежище, е атентаторът от Мюнхен (ВИДЕО)

Мъжът, който се вряза с кола в тълпа от хора в германския град Мюнхен, е идентифициран като 24-годишен афганистанец, търсещ убежище.

Най-малко 28 души са ранени. Местните медии съобщиха, че автомобилът - Mini Cooper - се е врязал в група стачкуващи работници от профсъюза Verdi и че към мястото на инцидента са се отправили много линейки.

Мюнхенското полицейско управление написа в социалната мрежа X, че „водачът на автомобила е задържан и вече не представлява опасност“.

Земята на мястото на инцидента, близо до историческия център на града, беше затрупана с изпаднали предмети, сред които очила, обувки, термо одеяла и детска количка.

Говорителят на мюнхенската полиция Томас Шелсхорн заяви, че „обстоятелствата около инцидента и как се е случил той все още се разследват“.

Очевидец, който е бил сред стачкуващите работници, обясни пред местния уебсайт BR42, че „е видял човек, лежащ под колата“, след като тя се е врязала в тълпата. По думите му след това полицията е дошла и е стреляла по прозореца на колата.

По-късно полицията потвърди, че е стреляла по автомобила, не е ясно на какъв етап и дали е ранила някого. Свидетелите твърдят, че в колата е имало двама души и един от тях е бил ранен, като след това властите са го извели от мястото на инцидента.

На видеа, публикувани онлайн, се вижда как полицията арестува мъж.

