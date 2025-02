8 загуби в 14 мача - Рубен Аморим е най-лошият треньор след ерата Фъргюсън в Юнайтед

Феновете на Манчестър Юнайтед имаха големи очаквания от новия треньор Рубен Аморим, но той не успя да събуди спящия гигант след пристигането си на "Олд Трафорд". В последните 12 мача тимът загуби осем мача, което позволи на португалеца да постигне отрицателен рекорд. Той стана най-лошият треньор на "дяволите" в ерата след легендарния мениджър сър Алекс Фъргюсън. Аморим спечели само 14 точки в 14 мача, по-малко отколкото са завоювали Жоз Моуриньо, Мойс, Луис Ван Гаал, Ралф Рангник, Ерик Тен Хаг и Оле Гунар Солскяер след същия брой срещи във Висшата лига.

🚨 Points from Man United managers after their first 14 Premier League matches:



1. Solskjaer 35pts

2. Ten Hag 26pts

3. Rangnick 26pts

4. Van Gaal 25pts

5. Moyes 22pts

6. Mourinho 21pts

7. Amorim 14pts