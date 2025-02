Defence Express: За първи път от 15 години е публикувана снимка от свръхсекретния космически самолет X-37B (СНИМКА+ВИДЕО)

В момента X-37B изпълнява седмата си мисия в космоса, а Пентагонът публикува снимка, направена от космическия кораб за многократна употреба за първи път от 2010 г.

Boeing X-37B остава един от най-секретните космически кораби в историята. Защото въпреки седем много дълги космически мисии, които могат да продължат над 900 дни, все още не е официално обяснено какво точно прави, освен абстрактни "орбитални експерименти", пише Defence Express.

И през целия период на полета и първия път, когато X-37B беше изстрелян на 22 април 2010 г., Пентагонът не показа нито една снимка от борда на този космически кораб. Но това се случи и космическите сили на САЩ пуснаха снимка от бордовата камера на космическия самолет, която се използва, както беше посочено, за „осигуряване на работоспособността и безопасността“ на X-37B.

The U.S. Space Force released an image taken by the unmanned X-37B.



