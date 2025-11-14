Експертни съвети: Как да избегнем онлайн измами при масови намаления

Онлайн пазаруването е по-популярно от всякога, а масовите намаления като Черен петък, езонните разпродажби или флаш офертите привличат милиони потребители. За съжаление, покрай силния интерес се активират и измамниците. Фалшиви сайтове, подвеждащи намаления, имитации на популярни магазини и опасни линкове стават все по-често срещани. Според последните анализи на киберекспертите, опитите за онлайн измами по време на масови разпродажби се увеличават между 2 и 5 пъти в сравнение с обикновените периоди.
Затова подготовката е ключова – колкото по-наясно е потребителят какви са рисковете и как да ги разпознава, толкова по-малка е вероятността да попадне в капан. В следващите редове ще разгледаме най-съвременните техники, които измамниците използват, и ще дадем практични съвети как да пазарувате безопасно.
Една от най-разпространените измами е създаването на копие на реален онлайн магазин. На пръв поглед страницата изглежда като оригинала, включително лого, цветове и снимки. Единствената цел е да вземе вашите лични данни или да ви накара да заплатите продукт, който никога няма да получите.
Как да се предпазите:
Много измамни търговци обявяват 70% намаление, но преди това умишлено покачват оригиналната цена, за да изглежда отстъпката по-голяма. Това не е директна измама, но е форма на манипулация.
Много измами започват от социални мрежи, където потребителите виждат атрактивна реклама. След като кликнат, те се озовават на напълно различен сайт, който често събира данни или изисква плащане по банков път.
Експертите съветват никога да не плащате чрез банков превод към непознат търговец. Това е необратимо и шансът да си върнете парите е минимален.
Най-сигурните методи:
Ако сайтът настоява за банков превод „заради огромния интерес“, това е червен флаг.
Често измамниците целят не плащане, а достъп до имейл, телефон или дори банкови данни. Формуляри за „потвърждение на поръчка“, които изискват ЕГН, номер на лична карта или друга чувствителна информация, винаги са знак за измама.
Запомнете: Уважаващите себе си търговци никога не искат излишни лични данни.
Сайтове без никакви мнения от потребители или с нереално позитивни оценки са подозрителни. Винаги проверявайте:
Имайте предвид, че измамните магазини често публикуват фалшиви ревюта, така че търсете признаци като повтарящи се текстове или еднакъв стил.
Ако се колебаете дали дадена оферта е реална, надежден справочник или сайт за оферти може да ви помогне да се ориентирате. Един от източниците, където потребителите събират оферти и проверяват магазини, е cherenpetak.bg. Такива платформи дават по-ясна картина за реалните намаления и помагат да избегнете рискови сайтове.
Измамниците често използват техники за спешност:
Истинските магазини рядко прибягват до подобни агресивни практики.
Фалшиви приложения, изскачащи реклами и непознати разширения могат да пренасочват към опасни сайтове. Поддържайте:
Масовите намаления предоставят чудесна възможност за изгодни покупки, но също така са идеален момент за онлайн измамници. Най-добрата защита е информираността – да разпознавате рисковете, да проверявате търговците и да не се поддавате на прекалено атрактивни оферти. С правилната подготовка и внимателен подход можете да се възползвате от разпродажбите напълно безопасно.