FT: САЩ поискали 50% от ресурсите на Украйна, без да дават гаранции за сигурност. Зеленски отказал

Украинският президент Владимир Зеленски е отхвърлил предложение САЩ да поемат собствеността на близо 50% от правата върху редкоземните минерали на страната му и се опитва да договори по-добра сделка, съобщава The Financial Times, позовавайки се на няколко източника, запознати с въпроса.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент е предложил на Зеленски сделката по време на посещението в Киев в сряда, което дойде, след като Тръмп предположи, че Украйна дължи ресурси на САЩ на стойност 500 милиарда долара в замяна на помощта им във войната.

Според трима души, запознати с преговорите между Киев и Вашингтон, Зеленски иска американските и европейските гаранции за сигурност да бъдат пряко обвързани с всяка сделка за минералните ресурси. Той също така желае други държави, включително от ЕС, да участват в бъдещата им експлоатация.

„Все още разговаряме“, каза Зеленски в Мюнхен в събота. „Имал съм различни диалози.“

Високопоставен украински служител казал пред FT, че Киев „се опитва да договори по-добра сделка“.

По време на посещението си в президентския офис в Киев тази седмица Скот Бесент е донесъл документ, който Тръмп е поискал Зеленски да подпише, преди Бесент да се върне във Вашингтон, според петима души, запознати с въпроса.

Ukraine rejects Trump bid to take rights to half its mineral reserves https://t.co/epTyeHoIZA