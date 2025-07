Хитът при сгъваемите телефони: Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 с двойно повече памет и 0% лихва на лизинг с план Unlimited.

Офертата е валидна до 24 юли.

A1 вече приема предварителни поръчки за най-новите сгъваеми смартфони от Samsung – Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE. Те са комбинация между последните технологии, елегантен дизайн и усъвършенствани AI функции, които се адаптират към ежедневието. До 24 юли клиентите на телекома могат да се възползват от специална оферта, като вземат модела с по-голяма памет на цената на този с по-малката и с 0% лихва на лизинг за 24 или 36 месеца с план Unlimited.

Galaxy Z Fold7 – върхова производителност в джоба ви

Новият Samsung Galaxy Z Fold7 поставя нови стандарти за сгъваемите смартфони, като съчетава 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с изключително тънък и лек корпус. С тегло от едва 216 грама и дебелина под 9 мм в сгънато състояние, това е най-компактният Fold досега – по-удобен за писане и използване в движение.

Galaxy Z Fold7 идва с процесор Snapdragon 8 Gen 3, осигуряващ висока производителност – от работа с няколко приложения едновременно до обработка на снимки и видеа. А с новата функция Cover Screen Mirroring можете да използвате външния и вътрешния екран с едно и също оформление, което улеснява преминаването между режимите на използване.

Смартфонът разполага с 200 MP камера с усъвършенстван ProVisual Engine, която предлага реалистични цветове и отлично представяне дори в условия на слаба осветеност. За първи път в серията е добавен и макро режим с автоматичен фокус, който улавя и най-малките детайли с кристална яснота.

Galaxy Z Fold7 интегрира платформата Galaxy AI, включително мултимодален AI асистент, който разбира съдържанието на екрана и предлага полезни действия в реално време. Чрез Gemini Live можете да насочите камерата към обект или споделите екрана си – и веднага да получите отговор, превод или конкретна препоръка. Независимо дали работите, пътувате или просто сърфирате, Fold7 е създаден да мисли с вас.

По отношение на сигурността, смартфонът разчита на платформата Samsung Knox и предлага възможност за обработка на чувствителна информация директно на устройството, без необходимост от използване на облачни услуги.

Galaxy Z Fold7 512 GB се предлага в четири елегантни цвята – мастилено синьо, сребристо, наситено черно и мента, като до 24 юли е с 0% лихва на лизинг за 97,74 лв. за 36 месеца и двойно повече памет (т.е. на цената на 256 GB) с план Unlimited Ultra от А1.

Galaxy Z Flip7 – най-стилният и персонализиран Flip досега

Създаден за потребителите, които търсят стил, удобство и свобода на изразяване, новият Samsung Galaxy Z Flip7 представя най-елегантния и усъвършенстван дизайн в серията досега. Това е и най-тънкият Flip модел – с дебелина от 6.5 мм в разгънато и 13.7 мм в сгънато състояние. 4.1-инчовият Infinity FlexWindow външен дисплей, с яркост до 2600 нита, осигурява отлична видимост при всякакви условия и позволява бърз достъп до известия, камера, съобщения и приложения – без нужда от разгъване.

Galaxy Z Flip7 разполага с 50MP основна камера с OIS, 12MP ултраширокоъгълен обектив и 10 MP предна камера. Подпомогнати от новото поколение ProVisual Engine, сензорите улавят по-фини детайли и по-реалистични цветове, дори при слаба осветеност. Снимането е още по-удобно с функцията FlexCam – камерата автоматично мащабира кадъра и се адаптира към разстоянието до обекта. Смартфонът използва процесор Exynos 2500, който осигурява висока производителност и ефективно управление на енергията, а батерията с капацитет 4300 mAh поддържа надеждна работа през целия ден.

Интегрираната Galaxy AI платформа разширява възможностите на устройството. Чрез Live Translation можете да превеждате съдържание в реално време във всяко приложение, а Now Brief и Now Bar предлагат персонализирана информация, съобразена с навиците и ежедневието на потребителя.

В допълнение, Flip7 впечатлява и с издръжливост. Устройството е защитено с Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, рамката е изработена от брониран алуминий, а пантата е подсилена с двойна релса за допълнителна здравина при ежедневна употреба.

Galaxy Z Flip7 512 GB се предлага в няколко модерни цвята, включително мента, мастилено синьо, коралово червено и наситено черно, като до 24 юли е достъпен с 0% лихва на лизинг за 36 месеца за 51,90 лв. и двойно повече памет с план Unlimited Ultra от А1.

Galaxy Z Flip7 FE е перфектното въведение в света на сгъваемите смартфони на Samsung. Моделът запазва емблематичния Flip дизайн, комбинирайки го с практичност, надеждност и отлични характеристики – включително двойна основна камера, Flex режим за снимки и оптимизиран външен дисплей за бързи действия. Устройството поддържа основните Galaxy AI функции, като ви дава възможност да се възползвате от интелигентната сила на Samsung на още по-достъпна цена. До 24 юли Galaxy Z Flip7 FE 256 GB се предлага за 41,64 лв. за 36 месеца с 0% лихва и двойно повече памет на цената на по-малката с план Unlimited Ultra от А1.