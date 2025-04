Newsweek: Китай разширява ядрения си подводен флот (СНИМКИ)

Китайската военноморска инфраструктура продължава да се разраства, като последните сателитни изображения разкриват развитие в база, приютяваща част от ядрените подводни сили на страната, според анализатор, съобщава Newsweek.

Изданието се свърза с китайското министерство на отбраната за коментар по имейл.

Миналия декември Пентагонът оцени, че Китай , който има най-големия флот в света по брой корпуси с над 370 кораба, се очаква да разшири своите подводни сили от 60 лодки на 65 до тази година и 80 до десетилетие по-късно поради разширяване на капацитета за изграждане на подводници.

В доклада на Пентагона се отбелязва, че Китай е построил 12 подводници, задвижвани от ядрени реактори от 2009 г. насам, включително две подводници тип 093 и четири подводници тип 093A, които са конвенционално въоръжени, както и шест подводници тип 094, способни да изстрелват ядрени балистични ракети.

Алекс Лък, базиран в Австралия военноморски анализатор, написа в X, бивш Twitter , в петък, че Google Earth е актуализирал сателитните изображения на първата база за подводници Кингдао на източния бряг на Китай. Най-малко шест подводници могат да бъдат наблюдавани от страната на кея, докато друга е забелязана в сух док, пише той.

GE imagery update of Qingdao First Submarine Base, with several nuclear powered boats visible. Red Type 09I (likely training boats/MTS), green Type 09III(A), blue Type 09IV SSBN, yellow unidentified hull, 09IIIA or possibly 09IIIB, purple unidentified hull in dock. pic.twitter.com/CaWPOGCk9T