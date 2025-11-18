Силно земетресение разтресе край гръцкия остров Скирос

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано снощи в 23:04 ч. гръцко (и българско) време във водите на Егейско море близо до гръцкия остров Скирос, предаде АНА-МПА.

