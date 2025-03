The National Interest: Как САЩ се докопаха до могъщия съветски МиГ-25

Миг-25 Foxbat е проектиран да противодейства директно на американската въздушна мощ.

Що се отнася до военния капацитет на Русия, Кремъл има дълга история на прокарване на истината. Всъщност, връщайки се към съветската епоха, реалистичните статистики относно спецификациите и възможностите на отбранителните платформи често бяха преувеличени, пише The National Interest.

Когато СССР дебютира МиГ-25 „Foxbat” на Микоян-Гуревич през 60-те години на миналия век, американските служители бяха изключително предпазливи относно предполагаемата мощ на изтребителя. Foxbat, подобно на всички самолети, произведени през този напрегнат период от време, е роден от надпреварата във въоръжаването между Вашингтон и СССР.

Съветите искаха да пуснат модерен високоскоростен разузнавателен самолет за голяма надморска височина, способен да избегне дори най-напредналите технологии на Запада. Когато МиГ-25 влезе в експлоатация, той бързо се превърна в един вид самолет, широко смятан от Съединените щати и техните съюзници за представяне на най-доброто от съветската технология по това време. Въпреки това окончателното дезертиране на пилот на Foxbat в края на 70-те години на миналия век потвърди, че съветският изтребител е просто хартиен тигър.

Преглед на Foxbat

Както бе споменато по-рано, Foxbat е проектиран да противодейства директно на американската въздушна мощ. Съветските сили за противовъздушна отбрана бяха натоварени с противовъздушната отбрана на СССР, което насочи производителите Sukhoi и Mikoyan да създадат прототипи.

В края на 50-те години на миналия век МиГ-25 на Микоян официално навлезе в своята фаза на разработка, където щеше да започне първия си полет след десетилетие. Предният съветски изтребител има корпус от неръждаема стомана, което позволява на самолета да издържи на топлината, генерирана от пътуване със скорости над 2,8 Маха (умножено по скоростта на звука). Недостатъкът на използването на неръждаема стомана обаче направи изтребителя много тежък, което увеличи разходите за експлоатация на газовата машина.

Foxbat беше задвижван от двойка турбореактивни двигатели Tumansky R-15B-300 с допълнително изгаряне, специално проектирани за работа на голяма надморска височина . Самолетът също беше добре въоръжен с първокласна електроника като радарния прицел Smerch-A2 и идентификационните транспондери „Приятел или враг“. На хартия Foxbat наистина изглеждаше страхотна заплаха за собствения въздушен арсенал на Америка.

Дезертьорството

През 1976 г. съветският пилот Виктор Беленко бяга в Америка с МиГ-25. Съветският пилот, разочарован от СССР, изчака планирано излитане на изток с пълен резервоар бензин, за да направи своя ход. Вместо да се върне обратно в съветското въздушно пространство, както му беше наредено, Беленко се насочи към японското въздушно пространство, докато постепенно се спускаше, за да избяга от преследващите го колеги от ескадрилата. Трябва да се отбележи, че съветският пилот носи наръчника за обучение на Foxbat при пристигането си, вероятно като начин да осигури престоя си в Америка. След като Foxbat беше допълнително проучен, беше открито, че не е толкова способен, колкото СССР твърди.

Работният таван и въздушната скорост на изтребителя бяха много по-ниски от очакваното и двигателите му се смятаха за нестабилни. Освен това на самолета липсва радар за изстрелване надолу, способен да проследява цели, летящи ниско до земята.

Въпреки че Foxbat никога не е изпълнил обещанията, дадени от СССР, изтребителят в крайна сметка ще бъде изнесен и разгърнат в бойни зони по целия свят през целия си експлоатационен живот.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , писател по национална сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш сътрудник на Анна Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя има авторски редове в много публикации, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я последвате в Twitter: @MayaCarlin . Карлин има над 1000 статии, публикувани през последните няколко години по различни въпроси на отбраната.