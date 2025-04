The National Interest: Пет пъти по-бърза от звука - Пентагонът тества хиперзвуковата ракета „Dark Eagle“ (ВИДЕО)

Секретно изстрелване на неизвестна досега ракетна система се състоя в сутрешните часове на петък, 25 април, от емблематичните съоръжения за изстрелване на космическата станция Кейп Канаверал във Флорида. Изстрелването беше обвито в мистерия, тъй като беше проведено от Министерството на отбраната на Съединените щати, а не от цивилната НАСА, пише The National Interest.

Мнозина спекулират, че изстрелването е на най-новото оръжие на армията на Съединените щати - хиперзвукова ракета, известна с името „Dark Eagle“.

Америка изостава в надпреварата за хиперзвукови оръжия

Ако това е вярно, тестът не може да дойде достатъчно скоро. Враговете на Америка - главно Русия и Китай - вече са разработили свои собствени, високотехнологични хиперзвукови оръжия. Русия е лидер в света в практичната технология за хиперзвукови оръжия, притежавайки множество варианти на хиперзвукови ракети. Китай не е далеч зад тях, с най-модерния аеродинамичен тунел в света за тестване на хиперзвукови ракети. Дори за Иран и Северна Корея се носят слухове, че днес имат рудиментарни хиперзвукови оръжия в арсеналите си.

Американците обаче изостават значително от тези си съперници. За щастие, Пентагонът (бавно) ги настига. „Dark Eagle“ на армията е ключова стъпка към това страната да придобие собствен капацитет да се противопостави на тези на съперниците си.

Какво знаем за ракетата „Dark Eagle“

Рик Нийл от „Флорида Тудей“, който разкри историята за изстрелването рано в петък, предположи, че тестът може да е от проекта „Dark Eagle“ на армията. Въпреки че Пентагонът нито е потвърдил, нито е отрекъл тези твърдения, има закономерност, която предполага, че точно това е пример за това изстрелване.

През декември миналата година армията и флотът проведоха подобен необявен, успешен тест на системата за хиперзвуково оръжие с голям обсег от Комплекс 46 в базата на Космическите сили.

Хиперзвуковата оръжейна система „Dark Eagle“ на армията е проектирана да бъде разположена точно зад хоризонта, извън обсега на вражеската противовъздушна отбрана. Тези системи са предназначени да проникнат във вражеската територия и да унищожат стратегически цели, които по-конвенционалните оръжия не биха могли да поразят поради нарастващите възможности като противодействие на достъпа/отказ на зона (A2/AD) . Смята се, че ракетите „Dark Eagle“ се движат пет пъти по- бързо от звука, което усложнява всякакви усилия за прихващането им.

Стратезите смятат, че разполагането на тези оръжия ще бъде ключово във всеки конфликт срещу Китай, който вероятно разполага с най-всеобхватните и модерни A2/AD възможности в света, разпръснати в Индо-Тихоокеанския регион. Тези A2/AD мрежи са специално проектирани да възпрепятстват традиционните форми на проекция на силата на САЩ по време на всяка криза с американците. Китайските A2/AD системи вероятно биха държали прехвалените самолетоносачи на ВМС на САЩ извън обсега им, за да не бъдат преодоляни защитните им сили от оръжейните залпове, които Китай ще хвърли срещу тях.

Китай може също така да нанесе значителни щети на американските въздушни бази в региона със своите A2/AD мрежи. Със системите „Dark Eagle“ в готовност – извън обхвата на китайските A2/AD системи – Съединените щати могат да нанесат втори удар, насочен към китайски военни съоръжения, които иначе са добре защитени.

Така американците ще имат способността да използват тези нови хиперзвукови оръжия, за да бъдат бойно ефективни, дори когато по-голямата част от техните обикновени платформи за проекция на мощност ще бъдат неутрализирани от китайските системи A2/AD.

Разбира се, въпросът сега е кога тази система може да бъде достъпна за внедряване и може ли да бъде масово произведена по някакъв смислен начин през следващата година или две? Защото, ако прогнозите на експертите са верни, приблизително тогава Китай е най-вероятно да предприеме някакъв смел ход срещу Тайван.

Съдейки по състоянието на западащата отбранителна индустриална база на Америка, би било най-вероятно да се каже, че САЩ няма да могат да произведат тези системи в някакъв смислен график.

От друга страна, начинът, по който армията очевидно ускорява тестването на тази система, показва, че има вероятност Пентагонът да разбира важността на Dark Eagle и да полага всички усилия, за да отговори на нуждата от тази система.

Брандън Дж. Вайхерт , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който редовно се консултира с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“. Най-новата му книга „A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.