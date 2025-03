The National Interest: Русия е унищожила украински полигон за изстрелване на дронове в Сумска област (ВИДЕО)

Украйна изработи тактики за използване на дронове, които завинаги промениха характера на съвременната война. Но и Русия също.

Русия отново демонстрира на Запада, че нейните розови оценки за конфликта – и отхвърлянето на възможностите на Москва – стават необвързани с реалността на място в Украйна. Тази реалност е, че въпреки загубите си, руските въоръжени сили продължават да подлагат по-малките, намаляващи украински въоръжени сили на брутални и високоефективни офанзиви, пише The National Interest.

Вземете, например, неотдавнашния ракетен удар на Русия с ракета „Искандер“ по това, което се предполага, че е украинска площадка за предварително изстрелване на безпилотни летателни апарати (БЛА).

Нападението е станало в района на Суми в Украйна. Вярно е, че дроновете са определяли формата и са диктували хода на войната. А Украйна създаде системи и изработи тактики за използване на дронове, които завинаги фундаментално промениха природата на съвременната война.

Но и Русия също.

И тъй като Русия е по-голяма и по-самодостатъчна от Украйна – с армия, която може ясно да води война на изтощение с Украйна и в крайна сметка да спечели – фиксирането на украинските безпилотни самолети в западните медийни източници, като същевременно се игнорира разработването на противодействия от Русия, е подвеждащо.

Тъй като позицията на Украйна се влошава в конфликта, дори техните прехвалени дронове са уязвими за унищожаване от руските сили - както се вижда от Суми.

Русия беше готова за удар

Докладите сочат, че руските разузнавателни части са засекли конвой от украински оператори на дронове на път към това, което се оказа плацдарм за БЛА в района на Суми. Веднъж идентифицирани от руското разузнаване, руската армия насочи ракета Искандер към украинския обект за дронове.

А руското нападение изглежда е имало изключителен успех. Руснаците твърдят, че са унищожили с един удар 14 безпилотни летателни апарата камикадзе тип " Кобра" , четири транспортни средства и най-малко 25 оператора на украински безпилотни летателни апарати.

Украинските безпилотни летателни апарати камикадзе тип Cobra могат да се похвалят с обхват на полета от около 186 мили и полезен капацитет от около 33 паунда, което ги прави подходящи за поразяване на цели на значително разстояние. Нитована стомана се използва за конструкцията на крилата на летателното средство, което подобрява скоростта на производство и намалява разходите за Украйна в сравнение с по-сложните производствени техники.

Една единствена Cobra може да бъде сглобена само за три часа от малък екип оператори на дронове.

Това има огромни последици на бойното поле, тъй като приблизително 10 украински оператори на дронове могат да сглобят тези дронове в кратки срокове и да извършат опустошителни атаки срещу своите руски врагове.

Украинският дрон Cobra

Украйна произвежда вътрешно електрониката, двигателите, инжекторите и серво за тези дронове, което прави тази система важна за украинските военни елементи, тъй като голяма част от нея се доставя от страната и те не трябва да чакат доставките за тези системи да бъдат доставени извън Украйна. Тези дронове също са удивително евтини, струвайки около 2000 долара за бройка – малка част от цената на иранския дрон Shahed-36 , който Русия използва срещу Украйна.

Междувременно руската ракета "Искандер" се предлага в два варианта: " Искандер-М", използвана изключително от руските сили, и " Искандер-Е", продавана за износ на световния оръжеен пазар. „Искандер-M“ е използван в този удар и има обхват от около 310 мили и може да носи полезен товар, вариращ между 1058-1543 паунда. Тези ракети са изключително точни, както се вижда от неотдавнашния удар в Суми.

Руската ракета "Искандер".

Искандер-М носи различни бойни глави, включително осколково-фугасни, касетъчни боеприпаси, експлозиви гориво-въздух, разбивачи на бункери и вероятно дори варианти с електромагнитен импулс (EMP) за унищожаване на вражеска електроника. Ракетата дори може да носи ядрено оръжие, въпреки че руснаците предпочитат да я използват като конвенционална атакуваща ракета.

Искандер-M съчетава инерционна навигационна система (INS) с радарно базирано терминално насочване, което обяснява неговата висока степен на точност. Той може да се движи с хиперзвукова скорост - между Mach 6 и 7 - докато следва квазибалистична траектория до целта.

Стратегическите последици

Войната решително се измести в полза на Русия, особено след като военната помощ от Съединените щати е спряна в подготовката за това, което президентът Доналд Тръмп се надява да бъде споразумение чрез преговори с Русия, слагащо край на конфликта.

В крайна сметка обаче Русия продължава да налага предимствата си пред украинската армия на заден крак. Ударите в Суми показват, че силите на Москва са по-оживени, отколкото са били от месеци – и дори някога могъщите украински безпилотни сили са уязвими от руските удари.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и старши сътрудник в Center for the National Interest и сътрудник на Popular Mechanics, се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги. Той може да бъде последван чрез Twitter @WeTheBrandon.