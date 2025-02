The War Zone: Украйна изглежда е унищожила първата си руска зенитно-ракетна система С-350 "Витяз"

Украйна изглежда е унищожила първата си руска зенитно-ракетна система С-350 "Витяз" от началото на войната, започната от Русия. С-350 "Витяз" е една от най-модерните руски ракетни системи земя-въздух и рядко е била използвана в конфликта.

Видеозапис от дрон за наблюдение, разпространен от бригада за артилерийско разузнаване на украинските въоръжени сили, наречена "Чорный Лес" (в превод на български език "Черна гора"), показва падането на С-350 в района на Донецк.

Видеото показва колона от руски превозни средства до линията на дърветата, преди да покаже момента на удара върху изолирания TEL - групата от "изстрелващи тръби" в изправено положение и готови за стрелба, които не може лесно да се объркат с друга руска система.

Междувременно експлозията и последвалата ударна вълна са общо взето в съответствие с тази на M142 High Mobility Artillery Rocket System или HIMARS , въпреки че това е само една възможност. Датата на събитието не е уточнена, но наличието на много зеленина предполага, че най-вероятно е било преди настъпването на зимата.

Видеозапис на по-ранен удар на HIMARS срещу руска система за противовъздушна отбрана - този път система от серия С-300/С-400, който се появи миналото лято:

A video appeared online that reportedly shows the result of a HIMARS strike on a S-300/S-400 complex in Belgorod region of Russia.



I've added a picture in the end of the video. I think it adds a little something. pic.twitter.com/VrCTITiIAH