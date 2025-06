WSJ: Ударът с дрон в Техеран е бил насочен към скривалище на ирански учен

След съобщения по-рано днес за израелски удар с дрон по жилищна сграда в Техеран, The Wall Street Journal съобщава, че целта е бил ирански учен, специализиран в ядрени оръжия.

Позовавайки се на неназован израелски служител, вестникът съобщава, че ученият е бил държан на място извън дома си, очевидно в опит да се предотврати атаката на Израел срещу него, пише The Times of Israel.

Твърди се, че Израел е убил най-малко дузина водещи ядрени учени на Иран, откакто започна атаката си срещу ядрената програма на страната миналия петък.

