Австралия и ЕС ще подпишат споразумение за отбрана и сигурност

Австралия и Европейският съюз (ЕС) възнамеряват да започнат преговори за партньорство в областта на сигурността. Това каза австралийският правителствен ръководител Антъни Албанезе в изявление, публикувано след срещата му с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, която се проведе в Канада в кулоарите на срещата на върха на Г-7.

„Постигнахме съгласие за бъдещо партньорство в областта на сигурността и това ще бъде основата за укрепване и развитие на нашето сътрудничество в области като отбранителната промишленост, киберсигурността и борбата с тероризма. Освен това възобновяваме преговорите за споразумение за свободна търговия“, каза Албанезе в социалната мрежа X.

