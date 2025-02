Агуеро сменя спорта

Легендарният аржентински футболист Серхио Агуеро прекрати кариерата си преди малко повече от три години, но сега е готов да опита в нов спорт. Аржентинецът, който сега е на 36 години, ще се опита да изгради кариера във Формула Е. Това е първият авто-мото спорт, който ще даде възможност на 11 звезди от света на спорта, технологиите и забавленията да застанат зад най-бързия електрически автомобил в света "GEN3 Evo".

Агуеро ще бъде най-голямата звезда от всички участници, като засега е известно, че ще участва и Бруклин Бекъм, синът на Дейвид Бекъм.

Това е кола, която ускорява от 0 до 100 км/ч за 1,82 секунди, което е с 30% по-бързо от колите във Формула 1.

Sergio Aguero and Brooklyn Peltz Beckham to race in celebrity Formula E event



Full story > https://t.co/aHijb6G8HI

#Aguero #Beckham #FormulaEhttps://t.co/aHijb6G8HI