След скандала с Консейсао Калабрия напуска Милан

Милан е активен в последния етап на трансферния прозорец, като някои от играчите напускат клуба от Серия "А". Един от тях е капитанът Давиде Калабрия. На 26 януари той имаше ожесточена словесна свада, която едва не прерасна в бой, с треньора Серджо Консейсао, след което капитанът реши да напусне.

Журналистът Фабрицио Романо съобщи, че Калабрия ще премине в Болоня.

Sérgio Conceição arguing with Davide Calabria at the end of the game. #MilanParma pic.twitter.com/irQySAWgXl