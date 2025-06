Клубният мондиал под прицел

Първото по рода си световно клубно първенство, включващо 32 отбора, започна да трупа все повече недоброжелатели. В рамките на 24 часа проектът на ФИФА бе подложен на публичен обстрел от някои от най-влиятелните личности във футбола.

Темата поде Юрген Клоп, който сега е част от проекта на Ред Бул, включващ и участника в турнира Залцбург. Бившият мениджър на Ливърпул e дългогодишен критик на идеята за все по-сгъстен календар за футболистите.

„Това е най-лошата идея, реализирана някога във футбола – обяви Клоп в интервю за „Велт“. - Аргументът за парите, които се получават за участие, е безумен. Той не важи за всеки клуб. Миналата година имаше Копа Америка и Европейско първенство. Тази година имаме Световно клубно първенство, а догодина - Световно първенство. Това означава, че няма никакво реално време за възстановяване на участващите играчи - нито физически, нито психически. Играчите от NBA също получават много пари, но имат четири месеца почивка годишно. Върджил Ван Дайк никога не е получавал такава почивка през цялата си кариера.“

Jurgen Klopp has labelled the expanded Club World Cup the "worst idea ever implemented in football" due to its impact on player workload and recovery time 💬 pic.twitter.com/uSlWocrXQt