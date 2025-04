Администрацията на Тръмп съди Мейн, щатът отказва да забрани на транссексуалните да участват в женския спорт

Администрацията на Тръмп съди американският щат Мейн, обвинявайки го в "дискриминация срещу жените", защото отказва да забрани на транссексуални спортисти да участват в женски спортове.

Министерството на правосъдието подаде жалба срещу щата Мейн, обяви в четвъртък главният прокурор на САЩ Пам Бонди, което се тълкува като ескалация на конфликта между президента на САЩ Доналд Тръмп и въпросния щат, който отказва да забрани на транссексуални спортисти да участват в женски спортове, съобщава AFP, цитирана от Pro Tv.

Главният прокурор на Съединените щати направи това съобщение пет дни, след като администрацията на Тръмп се опита да спре цялото федерално финансиране на Мейн. Ставаше въпрос както за държавните училища, така и за програмата за училищно хранене. Това се случи след среща между Доналд Тръмп и група губернатори, по време на която той размени остри думи с губернатора от Демократическата партия на Мейн Джанет Милс.

Пам Бонди предположи, че присъствието на транссексуални спортисти в женските отбори излага на риск други спортистки и призова за "възстановяване" на титлите, спечелени от "млади жени, които законно са спечелили в тези спортове".

In an escalation of President Donald Trump's conflict with the state for refusing to ban transgender athletes from participating in women's and girls' sports, US Attorney General Pam Bondi said that the Justice Department has filed a lawsuit against Maine https://t.co/Cvkdbv0oUJ pic.twitter.com/TuiaVNMc5v